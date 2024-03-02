السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 22 مخالفة في حملة تموينية بالغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بإشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية مكبرة استهدفت التفتيش على المخابز البلدية والسياحية في مركز المحلة الكبرى؛ وذلك بهدف ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

وتم تنفيذ الحملة بجهود مشتركة من فريق المديرية، ونجحت في تحرير 22 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب تلك المخابز، حيث تم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وقاد الحملة المحاسب حازم طه، مدير إدارة المحلة الكبرى التموينية، تحت إشراف اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، والمهندس محمد ابو هاشم وكيل وزا والتجارة الداخلية بالغربية.

وتضمنت الحملة عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة، حيث تم رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

وتعكس هذه الحملة التموينية، التزام المديرية بتنفيذ القوانين واللوائح الصحية والنظافة في قطاع المخابز، وتهدف إلى تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، كما تهدف الحملة إلى بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

مديرية التموين بمحافظة الغربية وزارة التموين حملة تموينية مكبرة استهدفت التفتيش على المخابز البلدية والسياحية المحلة الكبري إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مدير إدارة المحلة الكبرى التموينية

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