إحباط تهريب 2 طن دقيق بلدي مدعم من مخبز بطنطا

تمكنت مديرية تموين الغربية، من إحباط محاولة تهريب كمية من الدقيق المدعم، حيث تم ضبط صاحب مخبز بمدينة طنطا، يستولي على 40 جوالًا من الدقيق المدعم وزن الجوال الواحد 50 كيلو جرام، بوزن إجمالي يصل إلى 2 طن، بدون وجه حق، بهدف بيعه في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشرف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على تنفيذ هذه العملية الناجحة في مدينة طنطا، تحت إشراف الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، وذلك حسب توجيهات وزير التموين الدكتور علي المصلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بالتصدي لظاهرة الاستيلاء علي الدقيق المدعم دون وجه حق.

تأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظة، لمكافحة ظاهرة التهريب والاحتكار، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة.

وتعتبر هذه الكمية من الدقيق المدعم المضبوطة دليلًا قاطعًا على وجود أنشطة غير قانونية تستهدف الاستفادة من الدعم الحكومي وتهريب السلع إلى السوق السوداء، وتعتبر هذه الأنشطة ضارة بالاقتصاد الوطني وتؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية.

وتحرر محضر رسمي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المخبز وسيتم تقديمه للنيابة العامة، لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاهه كما تم التأكيد على استمرار الجهود لمواجهة الاحتكار والتهريب وتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين.