الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 88 محلا لمخالفة مواعيد الغلق في الغربية

غلق
غلق

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إغلاق 88 منشأة تجارية في محافظة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في استهلاك الكهرباء ومنع إهدار الطاقة الكهربائية، ومكافحة انتشار الأمراض والفيروسات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حملات مستمرة تهدف الحكومة من خلالها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعزيز المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

ووفقًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، تم معاينة ومراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبإشراف رؤساء المدن والاحياء، وبمتابعته ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، وقد تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 70 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 88 منشأة تجارية مخالفة للقوانين، وذلك خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا للقرارات.

وأكد طارق رحمي استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والمواعيد الجديدة للغلق، وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة والالتزام بها.

الدكتور طارق رحمي جهود الحكومة لتحقيق التوازن ومكافحة انتشار الأمراض والفيروسات انتشار الأمراض والفيروسات حملات مستمرة تهدف الحكومة من خلالها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي التزام الوحدات المحلية بالمحافظة نائب محافظ الغربية الدكتور مهندس أحمد عطا

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