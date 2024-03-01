الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 إثر تصادم دراجة بخارية و"توكتوك" بطريق "السنطة- زفتي"

حادث تصادم
حادث تصادم

وقع حادث تصادم على طريق"السنطة- زفتى" الجديد في محافظة الغربية، حين تصادمت دراجة نارية بمركبة "توكتوك"، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين. 

إخطار بوقوع حادث تصادم

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، اخطارًا من مأمور مركز السنطة، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية، ومركبة توك توك بطريق السنطة زفتي الجديد بالوصلة الرابطة بين الطريق الجديد والطريق القديم.

وفور تلقي الإخطار، هرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى السنطة المركزي للعلاج، بينما تم نقل جثة الشخص المتوفى إلى مشرحة المستشفى لإجراء التحقيقات اللازمة.

السرعة سبب الحادث

وحسب شهود عيان، فإن السرعة الجنونية لكلا المركبتين منعت كليهما من التحكم الكامل في مركبة كل منهم وادت إلي حدوث هذا الحادث بطريق السنطة زفتي الفرعي، علي الطريق الفرعي غير المناسب تمامًا.

مأمور مركز السنطة هرعت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث السنطة زفتي الفرعي الطريق الفرعي الغير لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين

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