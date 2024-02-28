الأربعاء 28 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الغربية: ننفذ واحدة من أكبر خطط رصف الطرق

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء وتطوير العديد من الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

جاء ذلك خلال متابعته رفع كفاءة وإعادة رصف طريق طنطا بسيون بطول 20 كم بنسبة تنفيذ 85%، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق.

وشدد المحافظ خلال متابعته على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

مجموعة من أكبر خطط الرصف في الغربية

وأكد المحافظ أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

وقال  محافظ الغربية، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل

الخدمات المقدمة للمواطنين طفرة في إنشاء وتطوير الخدمات المقدمة رفع كفاءة واعادة رصف طريق طنطا بسيون المتابعة المستمرة على أرض الواقع الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها خطط الرصف أكبر خطط الرصف ونهوها في توقيتاتها المحددة

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