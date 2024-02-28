حملة تموينية مكبرة لتحسين جودة الخبز في مركز ومدينة السنطة

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة تموينية مكبرة في مركز ومدينة السنطة، استهدفت المخابز البلدية والسياحية بهدف الحفاظ على جودة المنتجات الغذائية وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وتضمنت الحملة عملية تفتيش شاملة للمخابز في المنطقة المستهدفة.

وخلال عملية التفتيش، تم رصد عدة مخالفات تشمل التلاعب في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للموازين المقررة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، واستنادًا إلى هذه المخالفات، تم تحرير 13 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب تلك المخابز، وتم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الحملة كجزء من الجهود المستمرة التي تقوم بها المديرية لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين، وذلك تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، ومنى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة.

من جهته أكد المهندس محمد أبوهاشم، أن هذه الحملة تعكس التزام المديرية بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، وأشار إلى أن الحملات المكثفة من هذا النوع ستستمر في المستقبل بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى.

تعكس هذه الحملة التموينية التزام المديرية بتنفيذ القوانين واللوائح الصحية والنظافة في قطاع المخابز، وتهدف الحملة إلى تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي يعتمد عليها الأفراد في حياتهم اليومية، كما تهدف الحملة إلى بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

جرى التأكيد على أهمية الالتزام بالموازين المقررة وضرورة حمل شهادات صحية للعاملين في المخابز، وتم أيضًا توفير الدعم والمشورة التقنية لأصحاب المخابز لتحسين جودة إنتاجهم وتطوير عملياتهم.