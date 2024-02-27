الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأمطار تضرب الغربية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

أمطار على الغربية
أمطار على الغربية

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة الغربية وتعرض عدد من مدن ومراكز المحافظة لـ سقوط أمطار متوسطة مصحوبة بموجة من الصقيع والرياح بعد ما كانت الأجواء أقرب إلى الحرارة العالية، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قِبل الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وانتشار سيارات شفط المياه من أجل التعامل مع مخلفات الأمطار بشكل فوري، حيث أعلنت المحافظة عن حالة الطوارئ.

وتواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل السريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات، بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

ووجه طارق رحمي، محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال سقوطها وتجمعها في الشوارع أولًا بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.

أكد المحافظ تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

مياه الشرب والصرف الصحي الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع دائم ومستمر للتعامل مع أي أزمة طارئة حيث يتم استقبال كل المدن

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