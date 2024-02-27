ساندوتشات مجانية.. مبادرة خيرية رائدة تكمل عامها السابع في زفتى

نفذت مجموعة من أبناء مدينة زفتي بمحافظة الغربية من المقيمين بالخارج، فكرة خيرية رائدة تستهدف إطعام المساكين والفقراء واليتامى والمطلقات وعابري السبيل.

أودعت المجموعة مبلغاً مالياً في أحد البنوك يدر ربحاً شهرياً، يوجّه لتمويل توزيع الوجبات الغذائية في إطار هذه المبادرة الخيرية.

وتعاقدت تلك المجموعة مع أحد المطاعم المشهورة في مدينة زفتى لتوزيع الوجبات الغذائية عن طريق البونات، حيث يتم شراء عدد من البونات بصفة يومية، حيث يحصل الفقراء على اثنين من السندوتشات ويُقدر سعر البون الواحد بـ12 جنيهاً.

وتعكس المبادرة الخيرية روح التكافل والتعاون في المجتمع، حيث يقوم الأبناء المغتربون بالمساهمة في تلبية احتياجات المحتاجين في مدينتهم الأم.

ويقول محمد مفتاح، أحد المهتمين بالعمل العام بمدينة زفتى، إن المبادرة تعد الأقدم داخل مدينة زفتى، وتتواصل للعام السابع علي التوالي.

بدوره، يؤكد محمد رمضان، مدير إدارة التضامن في مدينة زفتى، إنّ مبادرة الطعام المجاني ليست الوحيدة، لافتاً إلى أن عدداً من المطاعم ينفذ مبادرات شبيهة، لكن المميز في هذه المبادرة أن المانحين مجهولين بالنسبة للمستفيدين منها ما يؤكد أن أصحابها يبتغون وجع الله فقط ولا شيء آخر.

مبادرة خيرية رائدة تكمل عامها السابع في زفتى