الإثنين 26 فبراير 2024
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محافظات

صرف 1500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين و800 للعمالة المؤقتة بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة اليوم على صرف مكافآت إجادة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حيث تقرر صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين المثبتين، وصرف ما يعادل أجر 15 أيام بحد أدنى 600 وبحد أقصى 800 جنيه للعمالة المؤقتة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

 

صرف ١٥٠٠ جنيه مكافأة اجادة للعاملين و ٨٠٠ جنية للعمالة المؤقتة بجامعة طنطا مكافآت إجادة لجميع العاملين حد أدنى 600 وبحد أقصى 800 جنيه 1500 جنيه للعاملين المثبتين مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق

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