الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 255 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع السنطة

السنطة
السنطة

نفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة في الغربية حملة شاملة للنظافة؛ بهدف تحسين حالة النظافة في المدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين. 

قادت منى صالح، رئيس مجلس مدينة السنطة، هذه الحملة وتمكنت الفرق المعنية من رفع 255 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة خلال فترة الحملة.

تم توجيه جميع رؤساء المدن والأحياء في المحافظة بضرورة الاهتمام بالنظافة من قبل محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، الذي أكد أهمية حملات النظافة وتأثيرها الإيجابي على البيئة وصحة المواطنين.

وأعرب الدكتور طارق رحمي عن استمرار الجهود الحكومية لتحسين الظروف البيئية والصحية للمجتمع، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة والبيئة من خلال الالتزام بالأنظمة والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية.

على صعيد موازٍ، قامت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية برفع 3210 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

كما أعلنت رئيس مركز ومدينة  السنطة، بالغربية، استمرار مجلس مدينة السنطة في تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة  التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وذلك عن طريق زراعة أشجار مثمرة وزينة في كافة شوارع وطرق المحافظة في كافة المدن والأحياء والقري.

وتحت اشراف محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بزراعة 250 شجرة مثمرة وزينة في عدد من  الطرق المؤدية إلي القرى بالإضافة إلى المدينة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتهدف إلى تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

رئاسة مركز ومدينة السنطة القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة محافظ الغربية ضرورة تعاون المواطنين في الحفاظ على النظافة الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية

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