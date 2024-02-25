الأحد 25 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع بقطور

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال متابعته لاستمرا اعمال الرصف بشارع الجيش بمدينة قطور بطول ٢ كيلو متر وعرض ١٨ متر  حيث يتم إنشاء بلدورات خرسانية على جانبي الطريق بشارع الجيش، بداية من حديقة الطفل حتي المستشفى العام عقب إزالة المخالفات والتعديات على حرم الطريق تمهيدا لأعمال الرصف.

وأشار "رحمي"، إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة موضحا أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

وعلي صعيد مواز، تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الجهود المكثفة بالمراكز والمدن، لزراعة الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة بالطرق والحدائق، مؤكدًا حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة.

وأضاف، ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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