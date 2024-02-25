الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحت شعار "مصر أم الدنيا ".. حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة كفر الزيات التعليمية

تعليم الغربية
تعليم الغربية

أقيمت اليوم الأحد، فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة كفر الزيات التعليمية، المقام بمدرسة مؤسسة ابيار الابتدائية التابعة للإدارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتحت رعاية وإشراف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، والدكتور فتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية، والدكتور محمد السقا، وكيل  إدارة كفر الزيات التعليمية، والمهندس محسن خيطر، رئيس مجلس الأمناء بإدارة كفر الزيات التعليمية، إلى جانب لجنة التحكيم والتقييم من مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة الدكتور أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية، وإيمان غراب، موجه أول المديرية، ومها شاهين، وإيمان الهمشري، باسم فهمي، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

وبدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم عرض جمباز، ثم عرض لرياض الاطفال بعنوان "بناتنا الحلوة" ثم عرض كاراتيه لمدرسة ابيار الابتدائية ثم عرض مدرسة مؤسسة ابيار الابتدائية بعنوان "فلسطين في قلوبنا"، وسط جو من البهجة والانتماء من جميع الحضور، وتفاعل من اولياء الأمور والمدرسين خاصة مع عرض "فلسطين في قلوبنا"، والذي لامس قلوب جميع الحاضرين.

وقدم مدير عام الشئون التنفيذية نائبًا عن وكيل الوزارة الشكر والتقدير لكل الحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية، وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، ومقدما الشكر والتقدير لمدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية، وللتوجيه العام للتربية الرياضية، ولجميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين، والموجه الأول بالإدارة للمشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم المبذولة.

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إدارة كفر الزيات التعليمية مؤسسة ابيار الابتدائية وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالغربية بناتنا الحلوة فلسطين في قلوبنا أشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس مدرسة مؤسسة ابيار الابتدائية رياض الاطفال عرض جمباز

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