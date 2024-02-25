الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 87 منشأة تجارية فى الغربية لمخالفة مواعيد الغلق

غلق
غلق

أعلنت محافظة الغربية عن إغلاق 87 منشأة تجارية في المحافظة، وذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 

جاء هذا القرار بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي، حيث أكد على أهمية الالتزام بالقرارات  الرسمية وتطبيقها بدقة، وذلك من أجل حماية صحة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.

تمت عمليات الإغلاق خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تمت معاينة ومراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء، وقد تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ61 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى إغلاق 87 منشأة تجارية أخرى مخالفة للقوانين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملات المستمرة للحكومة للتصدي لأزمة عدم ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وتهدف هذه الحملات أيضًا إلى ضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، وذلك لتحقيق المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

وأعرب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية. وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة والالتزام بها.

وأكد محافظ الغربية على استمرار المتابعة وتنفيذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في المحافظة، ودعا المواطنين والمنشآت التجارية إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية والتعاون مع السلطات المحلية للتغلب على هذه الأزمة وتحقيق النجاح المشترك.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا للالتزام المستمر للسلطات المحلية بتنفيذ القرارات الحكومية وتطبيقها بصرامة، كما تعكس حرص محافظة الغربية على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الطاقة.

ومن المتوقع أن تستمر الحملات والإجراءات الاحترازية في محافظة الغربية، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا للالتزام المستمر للسلطات المحلية بتنفيذ القرارات الحكومية وتطبيقها بصرامة، كما تعكس حرص محافظة الغربية على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الطاقة.

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