السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إغلاق 86 منشأة بالغربية لمخالفة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

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أعلنت محافظة الغربية إغلاق 86 منشأة تجارية مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتصدي لأزمة عدم ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

تم اتخاذ هذا القرار بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الذي أكد على أهمية الالتزام بالقرارات الرسمية وتطبيقها بدقة من أجل حماية صحة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة.

تمت عمليات الإغلاق خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتمت معاينة ومراقبة المنشآت من قبل لجان مجالس المدن والأحياء، تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 61 محلًا تجاريًا، وتم إغلاق 86 منشأة أخرى تجارية مخالفة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملات المستمرة للحكومة للتصدي لأزمة عدم ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، وتهدف أيضًا إلى ضمان التزام المنشآت التجارية والأفراد بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، وذلك لتحقيق المصلحة العامة ورفاهية المواطنين.

وأعرب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة والالتزام بها.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا للالتزام المستمر للسلطات المحلية بتنفيذ القرارات الحكومية وتطبيقها بصرامة، وتعكس أيضًا حرص محافظة الغربية على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الطاقة.

ومن المتوقع أن تستمر الحملات والإجراءات الاحترازية في محافظة الغربية بهدف ضمان الالتزام الشامل من قبل المنشأت التجارية والأفراد بالتدابير اللازمة، وتؤكد السلطات المحلية على ضرورة الالتزام الجماعي والتعاون المشترك للتغلب على التحديات الحالية، وتحقيق النجاح في التصدي لأزمة استهلاك الكهرباء وانتشار الأمراض.

وأكد محافظ الغربية على استمرار المتابعة وتنفيذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في المحافظة، ودعا المواطنين والمنشآت التجارية إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية والتعاون مع السلطات المحلية للتغلب على هذه الأزمة وتحقيق النجاح المشترك.

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