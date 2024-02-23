الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جامعة طنطا: “الخدمات الصيدلية” أول مركز حكومي يحصل على شهادتي الممارسة السريرية والمعملية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن حصول مركز الخدمات الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة طنطا على شهادتي الممارسة السريرية الجيدة (Certificate of Compliance of Good Clinical Practice) (GCP) والممارسة المعملية الجيدة (Certificate of Compliance of Good Laboratory Practice) (GLP) من هيئة الدواء المصرية، موضحًا أن مركز الخدمات الصيدلية يعد أول مركز حكومي على مستوى الجمهورية يحصل على شهادتي الممارسة السريرية الجيدة (GCP) والممارسة المعملية الجيدة (GLP).


وأكد الدكتور محمود ذكي أن حصول المركز على الشهادتين يأتي تأكيدًا على الجودة العالية للخدمات الصيدلية التي يقدمها المركز، وكفاءة الكادر الإداري والصيدلي، مثمنًا الجهود المبذولة من العاملين بالمركز خلال فترة الاعداد للحصول على الشهادتين، موجهًا بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات بأعلى درجات الجودة والحفاظ على مستوياتها، لتحقيق التطور المنشود في مجالي البحث والابتكار، تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

من جانبها أضافت الدكتورة منى الاعصر عميد الكلية أن حصول المركز على الشهادتين يتيح إجراء دراسات التكافؤ الحيوي لجميع شركات الصناعات الدوائية والجهات الصحية داخل وخارج مصر، مما يعزز دور المركز في خدمة شركات الصناعات الدوائية في مصر.

مركز الخدمات الصيدلية ب صيدلة طنطا أول مركز حكومى يحصد شهادتي الممارسة السريرية والمعملية الجيدة رئيس جامعة طنطا جامعة طنطا على شهادتي الممارسة السريرية الجيدة Clinical Practice مركز الخدمات الصيدلية الدكتور محمود ذكى الدكتورة منى الاعصر عميد الكلية

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