تحرير 101 مخالفة تموينية في حملات لمباحث تموين الغربية

نجحت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، في شن حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية، لمنع الغش التجاري ومقاومة رفع السلع أو احتكارها على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية.

وتمكنت الحملات التي قادها العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث تموين الغربية، من ضبط وتحرير 101 محضرًا للتجار المخالفين والمخابز البلدية والسياحية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، موضحًا أنه يتم مراقبة المحلات التجارية، ومحلات الجملة، والأسواق والمخابز البلدية والسياحية، بصفة لحظية شبه يومية على مدار الساعة، وذلك لمنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، والتعرف على مدى توافر هذه السلع بالأسعار الاسترشادية المعلنة والتي يتم مراجعتها مع مسئولي التموين يوميًا، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تأتي على رأس أولويات المواطنين.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، بقيام ضباط وافراد الإدارة بشن حملات متتالية علي مراكز ومدن المحافظة، وتمكنهم من تحرير عدد من المحاضر بلغ 97 محضرًا بعد ضبط عددكم المخالفات المتنوعة، والتي شملت البيع بأعلى من السعر الرسمي، وعدم وجود فواتير للبضائع الموجودة بالمحلات والقفل أثناء ساعات العمل الرسمية وعدم وجود شهادات صحية للعمال الموجودين بالمحلات وعدم تطتفة أدوات العجين ومخالفة الميزان القانوني لرغيف العيش بالنسبة للمخابز البلدية.

وأشاد رئيس مباحث التموين بالغربية، بالتعاون مع جميع القيادات المحلية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، وبالتعاون المشترك مع مديرية التموين، والرقابة التموينية، وهيئة سلامة الغذاء لتكثيف الحملات على المخابز ومنافذ بيع السلع وكافة أسواق المحافظة المختلفة.

يذكر أن محافظ الغربية، طارق رحمي، أشاد بدور الأجهزة الرقابية في مكافحة ومنع زيادة الأسعار لجميع أنواع السلع الغذائية، حيث يتم مراجعتها مع مسئولي التموين يوميًا، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تأتي على رأس أولويات المواطنين.