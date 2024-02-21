الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروع مركز تجميع الألبان بالمحلة

محافظة الغربية خلال
محافظة الغربية خلال الاجتماع

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم اجتماعا مع اللواء محمود أبوالدهب وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع مركز تجميع الألبان بالمحلة لتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروع.

وناقش المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروع والذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة (استقبال اللبن، محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط، محطة البسترة، معمل، مكاتب إدارية، ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط، كهرباء، صرف، غلايات بخار،مبردات).

وأوضح محافظ الغربية، أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 63% والهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، فضلا عن مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا؛ للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة للمواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشددا على تذليل كل المعوقات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة حلها والتعامل الفوري معها، بالإضافة الى سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة.

وعلي صعيد منفصل، شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات الندوة التوعوية المقامة لأطباء النساء والتوليد العاملين بالمستشفيات الخاصة في مراكز ومدن المحافظة للتوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، في إطار أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي تطلقها محافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية، أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، منوها بأن محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.

وأشار المحافظ إلى أن التدريب استهدف فئة الرائدات من (التضامن، الصحة، الأوقاف، الزراعة) وعددا من ممثلي المديريات الخدمية والتمريض ومتطوعي الغربية وحياة كريمة، مؤكدا أن التدريب سيستمر لإعداد سفراء من جميع فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء.

المغاوري غلايات بخار مبردات والكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية المقررة ومعايير الجودة المحددة التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية

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