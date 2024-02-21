الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز استولى على طن دقيق بلدي مدعم في الغربية

دقيق
دقيق

كشفت مديرية التموين في محافظة الغربية، بالتعاون مع مجلس مدينة السنطة، عن قضية استيلاء صاحب مخبز في مركز السنطة على كمية كبيرة من الدقيق المدعم، وفقًا للتقرير الذي وصل إلى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية. تمت حملة تفتيشية ناجحة نفذتها الرقابة التموينية بمركز السنطة بالتعاون مع مجلس المدينة، وتم ضبط صاحب المخبز وهو يقوم باستيلاء 20 جوالًا من الدقيق المدعم، حيث يبلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلوجرامًا، وبالتالي يكون الوزن الإجمالي للمضبوطات حوالي طن دقيق مدعم.

ووفقًا لنتائج التحقيقات، تبيّن أن صاحب المخبز قام بتصرف غير قانوني في هذه الكمية من الدقيق المدعم، حيث قام ببيعها في السوق السوداء، محققًا أرباحًا غير مشروعة، وتم مصادرة الكمية المضبوطة، وتم تحرير محضر رسمي يوثق التجاوزات المرتكبة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

ردًا على هذه الواقعة، أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أنه تم إصدار تعليمات بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، خاصة فيما يتعلق بالاستيلاء على السلع المدعمة. 

ووجه طارق رحمي، محافظ الغربية، باتخاذ إجراءات لمنع الاستيلاء غير القانوني على البضائع المدعمة وضمان تطبيق العدالة التموينية.

فيما أشادت مني صالح، رئيس مدينة السنطة، بأهمية الحملات التفتيشية والرقابية التي تنفذها مديرية التموين والجهات المعنية، وأكدت أن هذه الحملات تهدف إلى مكافحة ظاهرة الاحتكار والتهريب والتلاعب في السلع الأساسية المدعمة. 

وأضافت أن استيلاء الأفراد على السلع المدعمة وتصرفهم غير المشروع فيها يؤدي إلى اضطرابات في السوق وتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. ولذا فإن هذه الإجراءات تسهمفي حماية حقوق المواطنين وضمان توفر السلع المدعمة بأسعار معقولة.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحالات من الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء تعد انتهاكًا للقوانين والتشريعات المتعلقة بالتموين والتجارة وتسعى محافظة الغربية، إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال تكثيف حملات التفتيش والرقابة، وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.

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