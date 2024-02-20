إعدام 209 كليو مواد غذائية "فاسدة" بالغربية

شنت هيئة سلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة زفتي، بقيادة المحاسب إبرهيم فايد، حملة على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والسوبر ماركت، لمراقبة الأسعار والأغذية المعروضة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ لغربية، بتشديد الرقابة على أماكن بيع ياميش رمضان للتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق.

استهدفت الحملة المطاعم والمحال التجارية ومحلات الجزارة، للتأكد والاطمئنان من مدى جودة المنتجات المعروضة والأسعار، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ونجحت في ضبط بعض المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد أصحاب هذه المخالفات.

إعدام الأغذية الفاسدة

كما أعدمت الحملة 209 كيلو جرامات أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها، واتخذت الإجراءات اللازمة، تجاه المحلات والمنشآت التي تم إعدام الأغذية الفاسدة بداخلها، حيث تهدف الهيئة إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

من جهته، أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بنتائج تنفيذ الحملات التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة الأخيرة وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على أماكن بيع ياميش رمضان استعدادًا لحلول شهر رمضان المعظم.

يذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، قد شنت حملات موسعة على مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات الجهات الرقابية والتنفيذية، في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضبط السوق ومنع وصول الأغذية غير الصالحة للمواطنيين.