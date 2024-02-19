أسرتك ثروتك.. "إعلام زفتى" يُنظم ندوة للتوعية ببرامج تنظيم الأسرة بالغربية (صور)
عقد مجمع إعلام زفتى، بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "برامج تنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية" وذلك ضمن حملة تنمية الأسرة "اسرتك ثروتك" برعاية الهيئة العامة للاستعلامات بتوجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وقال الدكتور محمد على عبد الستار وكيل الإدارة الصحية بميت غمر، إن برنامج (اتنين كفاية) يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الاسر المستفيدة من تكافل ويأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من اجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الاسر، ويعد الحصول على وسائل تنظيم الاسرة الامنة حق من حقوق الانسان كما يعد تنظيم الاسرة امرًا اساسيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وهو عامل رئيسي في الحد من الفقر.
وأوضح أن البرنامج يتضمن مبادرات صحة المرأة كـ (فحص الثدي - وسائل تنظيم الاسرة - رعاية ما قبل الحمل وما بعد الحمل للام والطفل- فحص ما قبل الزواج) وكذلك تحاليل: البلهارسيا- الاعتلال الكلوي – فيروس سي – الامراض المزمنة.