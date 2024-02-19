الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسرتك ثروتك.. "إعلام زفتى" يُنظم ندوة للتوعية ببرامج تنظيم الأسرة بالغربية (صور)

ندوة زفتي
ندوة زفتي

عقد مجمع إعلام زفتى، بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "برامج تنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية" وذلك ضمن حملة تنمية الأسرة "اسرتك ثروتك" برعاية الهيئة العامة للاستعلامات بتوجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال الدكتور محمد على عبد الستار وكيل الإدارة الصحية بميت غمر، إن برنامج (اتنين كفاية) يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الاسر المستفيدة من تكافل ويأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من اجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الاسر، ويعد الحصول على وسائل تنظيم الاسرة الامنة حق من حقوق الانسان كما يعد تنظيم الاسرة امرًا اساسيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وهو عامل رئيسي في الحد من الفقر.

وأوضح أن البرنامج يتضمن مبادرات صحة المرأة كـ (فحص الثدي - وسائل تنظيم الاسرة - رعاية ما قبل الحمل وما بعد الحمل للام والطفل- فحص ما قبل الزواج) وكذلك تحاليل: البلهارسيا- الاعتلال الكلوي – فيروس سي – الامراض المزمنة.

428479591_2471008573084206_4614554284230031947_n
428479591_2471008573084206_4614554284230031947_n
428353286_2471008406417556_4120289262104904707_n
428353286_2471008406417556_4120289262104904707_n
428437678_2471008326417564_3358518791294029748_n
428437678_2471008326417564_3358518791294029748_n
428437763_2471008273084236_2256767821429180987_n
428437763_2471008273084236_2256767821429180987_n
428458957_2471007263084337_2876184467133929938_n
428458957_2471007263084337_2876184467133929938_n
اسرتك ثروتك تناقش ندوة تناقش برامج تنظيم الاسرة باعلام زفتي مجمع اعلام زفتى برامج تنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية أسرتك ثروتك رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مدير قسم الثقافة الصحية ووكيل الإدارة الصحية برنامج اتنين كفاية الحد من الفقر الحد من الزيادة السكانية بين الاسر المستفيدة صحة المرأة

مواد متعلقة

استعدادًا لـ رمضان.. تشديد الرقابة على أماكن تداول الغذاء بالغربية

محافظ الغربية يتفقد قوافل أبواب الخير لدعم الأُسر الأولى بالرعاية

"مرافق الغربية" تشن حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع في طنطا

رفع 290 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة شاملة بالمحلة الكبرى

إغلاق 22 محلًا وورشة وإطفاء الإنارة الخارجية لـ10 منشآت في طنطا

إيقاف 9 تعديات وبناء مخالف على الأراضي الزاعية في زفتى بالغربية

تواصل الحملات التموينية على الأسواق بالغربية

ضبط طن و100 كيلو دقيق مدعم قبل البيع في السوق السوداء بالغربية

الأكثر قراءة

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

ليبيا ترغب فى بحث فرص الاستعانة بشركات مصرية لحفر آبار البترول والغاز

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

أمريكا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟