ضبط طن و100 كيلو دقيق مدعم قبل البيع في السوق السوداء بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، برئاسة العقيد عمرو، رئيس مباحث التموين بالغربية، من ضبط صاحب مخبز بلدي بمدينة بسيون، تبين أنه تصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم، لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت حملة لمباحث التموين التابعة لمديرية امن الغربية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، صاحب مخبز بلدي مدعم بمدينة بسيون، تبين من مراجعة السجلات أنه تصرف في 500 كيلو دقيق مدعم (نصف طن)، معبأة فى شكائر يبلغ وزن الواحدة 50 كيلو، لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت مباحث تموين الغربية من ضبط صاحب مخبز بلدي بمدينة قطور، بعد ان تبين أنه تصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم بلغت 600 كيلو جرام، لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت حملة لمباحث التموين التابعة لمديرية امن الغربية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، صاحب مخبز بلدي مدعم بمدينة قطور، تبين من مراجعة الشاشات وجرد السجلات أنه تصرف فى 600 كيلو دقيق مدعم (نصف طن + 100 كيلو جرام)، معبأة فى شكائر يبلغ وزن الواحدة 50 كيلو، لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.