الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد توافر السلع الغذائية في معارض "معا ضد الغلاء"

حادث تصادم
حادث تصادم

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال متابعته توافر السلع الغذائية بمعارض (معا ضد الغلاء) والتي تقام في قرى ومراكز المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجه المحافظ بضرورة استمرار توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

وأكد المحافظ ان محافظة الغربية كانت من اولى المحافظات التي قامت بالاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال اقامة سلع لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة وأنّ المحافظة حريصة على وجود  تلك المعارض بكافة القرى والمدن،حتى يستطيع كل مواطن في كل مدن ومراكز وقرى الغربية، التوجه إلى أقرب معرض أهلًا رمضان 2024، وشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة دون تحمل عناء السفر وركوب مواصلات متعددة، إذ يوفر المعرض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاج اليها المواطنين.

رحمي يوجه بضخ كميات كبيرة من السلع بالمعارض استعدادا لشهر رمضان المبارك طارق رحمي محافظ الغربية شهر رمضان المبارك ق ومواجهة كافة صور الغش التجاري معا ضد الغلاء السلع الاستراتيجية

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