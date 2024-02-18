الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة شاملة بكفرالزيات بالغربية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

 تابع المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، تنفيذ حملة نظافة شاملة تهدف إلى رفع مستوى النظافة والجمال في المنطقة، وتحسين جودة الحياة وخلق بيئة صحية ومريحة للمواطنين في القرى والمدينة.

تم تنفيذ الحملة بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وتمكنت الحملة من رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، كما شملت الحملة أيضًا عمليات تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط المداخل والمخارج.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، أن توجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، تؤكد دائمًا على العمل على تعزيز الجهود في مجال النظافة ورفع مستوى نظافة البيئة، والحرص على تحقيق بيئة حضارية نظيفة ومرتبة، وتعكس هذه الجهود التزام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية.

وأعرب "داود" عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فرق النظافة والعاملين في الحملة، وأكد أن هذه الجهود ستستمر للحفاظ على نظافة المركز والمدينة وتحسين جودة الحياة فيها.

المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة وتوفير بيئة حضارية نظيفة

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.
وأكد محافظ الغربية، على استمرار جهود الوحدات المحلية في استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، وذلك حسب توجيهات القيادة السياسية.

المحاسب عادل داود دل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية رفع مستوى النظافة الحملة بمشاركة معدات الوحدة المحلية التزام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية

مواد متعلقة

محافظة الغربية تعلن عن تحرير 85 مخالفة للمحلات والمخابز والمطاعم

حملة تموينية تكشف عن مخالفات فى المخابز بمحافظة الغربية

حملة تموينية فى الغربية لرصد التلاعب بمواصفات الخبز

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات

رفع 220 طن قمامة ومخلفات من شوارع كفرالزيات بالغربية

إغلاق 27 محلًا وورشة فى مدينة زفتى بالغربية

جامعة طنطا تستعد لزيارة وزير التعليم العالى وافتتاح عدة مشروعات (خاص)

ضبط 48 مخالفة تموينية فى حملات بمراكز الغربية

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

انتشار شوادر ياميش رمضان بالغربية.. وانخفاض الإقبال لارتفاع الأسعار

أخبار فاتتك| موعد صرف معاشات مارس.. ووزير التموين يوضح الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية

إغلاق محلات فى المحلة الكبرى لم تمتثل للإجراءات الوقائية والمواعيد الرسمية

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 18 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. بن غفير يطالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة بالمسجد الأقصى فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج