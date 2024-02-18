رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات خلال حملة نظافة شاملة بكفرالزيات بالغربية

تابع المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، تنفيذ حملة نظافة شاملة تهدف إلى رفع مستوى النظافة والجمال في المنطقة، وتحسين جودة الحياة وخلق بيئة صحية ومريحة للمواطنين في القرى والمدينة.

تم تنفيذ الحملة بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وتمكنت الحملة من رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، كما شملت الحملة أيضًا عمليات تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط المداخل والمخارج.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، أن توجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، تؤكد دائمًا على العمل على تعزيز الجهود في مجال النظافة ورفع مستوى نظافة البيئة، والحرص على تحقيق بيئة حضارية نظيفة ومرتبة، وتعكس هذه الجهود التزام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية.

وأعرب "داود" عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فرق النظافة والعاملين في الحملة، وأكد أن هذه الجهود ستستمر للحفاظ على نظافة المركز والمدينة وتحسين جودة الحياة فيها.

المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة وتوفير بيئة حضارية نظيفة

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل، ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

وأكد محافظ الغربية، على استمرار جهود الوحدات المحلية في استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم، وذلك حسب توجيهات القيادة السياسية.