رفع 220 طن قمامة ومخلفات من شوارع كفر الزيات بالغربية

أعلن المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، بمحافظة الغربية، عن نجاح حملة نظافة شاملة، قادها علي المركز والمدينة، بمشاركة في الحملة معدات الوحدة المحلية، حيث تمكنت هذه الحملة من رفع 220 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وتضمنت الحملة أيضًا عمليات تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط المداخل والمخارج، مما اسهم في تعزز النظافة والجمال في المنطقة.

وأضاف داود، أن توجيهات محافظ الغربية، دائمًا بالعمل على تعزيز جهودها في مجال النظافة ورفع مستوى نظافة البيئة، والحرص على تحقيق بيئة حضارية نظيفة ومرتبة، من خلال تنفيذ حملات شاملة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات، وتعكس هذه الجهود التزام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية.