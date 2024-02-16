تحرير 29 محضر تمويني خلال حملة على المخابز بالمحلة وطنطا

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من ضبط وتحرير 29 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركزي المحلة الكيري وطنطا، علي مدار اليوم الجمعة.

قاد الحملة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وأجرت التفتيش على المخابز فى مركزي وبندري المحلة الكيري وطنطا، وحررت 29 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

كما تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 3 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بطنطا، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.