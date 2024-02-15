الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد".. ندوة إعلامية في مركز التكنولوجي بزفتي

جانب من ندوة زفتي
جانب من ندوة زفتي

عقد مركز النيل للإعلام بزفتي بمحافظة الغربية، ندوة إعلامية وزيارة ميدانية بعنوان "الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد"، استهدفت تعريف المواطنين بنظام الشباك الواحد، اللقاء عقد بمجلس مدينة زفتي وحاضرفيها رقية حسين مدير المركز التكنولوجي بمجلس مدينة زفتي محمد عادل مشرف بالمركز التكنولوجي.

في البداية تحدثت رقية حسين عن ماهو الشباك الواحد قائلة:  هو جهة تقوم بتقديم جميع الخدمات من مكان واحد.

وأعطت مدير المركز التكنولوجي، نبذة عن نشأة فكرة الشباك الواحد وأنها جاءت من شكوي المستثمرين من البيروقراطية والروتين الذي يواجهوه أثناء استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء مشاريعهم فقد تقرر إنشاء نظام الشباك الواحد ليكون عبارة عن قاعدة بيانات تربط جميع الجهات والهيئات الوزارية ببعضها لتسهيل الإجراءات علي المواطنين.

وتحدث أيضا محمد عادل المشرف بالمركز التكنولوجي، عن الهدف من الشباك الواحد وهو التيسير علي المواطنين والهدف الأعم هو تحويل الدولة من دولة ورقية إلي دولة رقمية تقدم خدمات الكترونية قائمة علي التحول الرقمي.

 

وأضاف أن المراكزالتكنولوجية كمثال علي الشباك الواحد تم إنشاؤه اعتمادا علي فكرة فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وهدفها توفير التقارير اللازمة لمتخذي القرار.

 

وأشار أن المركز التكنولوجي بمدينة زفتي يتيح للمواطن تقديم الطلب والمستندات ودفع الرسوم في نفس المكان دون الحاجة للتعامل مع الإدارات المختلفة.

 

وصرح في حديثه، إلي أن المركز التكنولوجي بزفتي يقدم حوالي 42 خدمة كخدمات الإدارة الهندسية وخدمات أملاك الدولة والإيرادات والإشغالات ورخص المحلات.

 

وأكد علي أن هناك حوالي 376 مركزتكنولوجي ثابت و250 مركز متنقل وهناك 13 مركز ثابت بمحافظة الغربية و2 مركز متنقل.

 

وفي نهاية اللقاء طالب الجمهور بتخفيض رسوم المركز التكنولوجي المتنقل حيث تصل الى 60 جنيها علي أي معاملة مهما كانت تكلفتها بسيطة وهذا عبأ كبير علي المواطن الذي يقدم علي أي خدمة.

 

أعد وأدار اللقاء هبه يماني تحت اشراف عبدالله الحصري مدير المركز، وعُقدت هذه اللجنة انطلاقا من حملة دعم الصناعات المحلية التي تتبناها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الاعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيي. 

جانب من ندوة زفتي
جانب من ندوة زفتي
جانب من ندوة زفتي
جانب من ندوة زفتي
جانب من ندوة زفتي
جانب من ندوة زفتي
مركز النيل للإعلام الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد مدينة زفتى المراكز التكنولوجية تقديم الطلب والمستندات ودفع الرسوم الرخصة الذهبية خدمات الشباك الواحد

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