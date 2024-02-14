محافظ الغربية يستجيب لمطالب 33 مواطنًا ويُقدم مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا (صور)

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، 33 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها، استمرارًا لسلسلة اللقاءات المستمرة التي يحرص محافظ الغربية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

وفي بداية اللقاء، قدم محافظ الغربية التحية للحضور، معربا عن سعادته بلقائهم وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مؤكدا استمراره في تقديم الدعم الكامل للحالات الإنسانية وذوى الهمم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأشار “رحمي” إلى أنه أصدر توجيهات مشددة لمديرى المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

وأجرى المحافظ، حوارا مفتوحا مع الأسر للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية وشهد اللقاء مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم.

وسلم المحافظ 29 بطانية لدعم غير القادرين لمواجهة الانخفاض في درجات الحرارة هذا العام و14 مساعدة مالية للآسر المستحقة مراعاة لظروفهم ولتخفيف العبء عن كاهلهم، كما سلم 15 بطاقة خدمات متكاملة لذوي القدرات الخاصة و4 كراسي متحركة للأطفال ذوي الهمم للمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وإعانتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية.

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