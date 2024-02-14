رفع 560 طن مخلفات وقمامة من شوارع محافظة الغربية

تعمل محافظة الغربية، على تعزيز جهودها في مجال النظافة ورفع مستوى نظافة البيئة، وتحرص المحافظة على تحقيق بيئة حضارية نظيفة ومرتبة، من خلال تنفيذ حملات شاملة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات في مختلف مدنها وقراها، بإشراف طارق رحمي محافظ الغربية، وبفضل الجهود المستمرة تشهد مراكز محافظة الغربية، تحسنًا واضحًا في مستوى النظافة وتحسين البيئة المحلية، وتعكس هذه الجهود التزام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية.

الجهود في مركز ومدينة السنطة

في إطار هذه الجهود، قادت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، حملة نظافة شاملة، حيث تم رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وتضمنت الحملة أيضًا عمليات تنظيف للشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الطرق الفرعية التي تربط المداخل القروية، شاركت في الحملة معدات الوحدة المحلية، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعزز النظافة والجمال في المنطقة.

الجهود في مركز ومدينة المحلة الكبرى

من جهته، قاد اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حملة نظافة هامة، أسفرت عن رفع 380 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، حيث تم تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية والطرق المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، مما ساهم في تحسين المظهر العام للمركز وتوفير بيئة صحية وجذابة للمواطنين.

التأكيد على أهمية النظافة

أكد طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تعطي أهمية كبيرة لملف النظافة والتجميل، حيث تعمل بشكل دائم على توفير بيئة حضارية نظيفة تليق بسكان المحافظة، وتشمل الجهود المستمرة حملات دورية للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات في مختلف المدن والقرى، حيث تهدف هذه الجهود إلى تحقيق تطور مستدام في منظومة النظافة وجعل المحافظة تظهر بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وأضاف أن هذه الحملات ليست مجرد جهود مؤقتة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة ومستدامة لتطوير نظام النظافة في المحافظة، وتتضمن هذه الاستراتيجية تكثيف الحملات الدورية، وتوفير المعدات والموارد اللازمة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة والجمال.