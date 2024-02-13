الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامن الغربية: المواطن الذي عثر عليه "مخرج أفلام حر" من مواليد القاهرة

جانب من إنقاذ فريق
جانب من إنقاذ فريق التدخل السريع بالغربية لمواطن

كشف مصدر مسئول بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، أن المواطن الذى تم إنقاذه أمس ويعاني من الزهايمر من مواليد القاهرة، ويعمل مخرج أفلام ومسلسلات حر، ويبلغ من العمر 49 عاما.


المخرج يدعى باسم شاهين، ومقيم بمنطقة الخليفة بالقاهرة

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن المخرج يدعى باسم شاهين، ومقيم بمنطقة الخليفة بالقاهرة، ويبلغ من العمر 49 عاما.
 

وأضاف، أنه عمل مع عدد من الفنانين والمخرجين أبرزهم خالد يوسف، ولكنه تعرض لهزة نفسية شديدة، وأصبح فى الشارع منذ حوالى 8 أشهر مما أثر على حالته الصحية.

المواطن يعانى من زهايمر حاد وتم نقله من مستشفى زفتى العام دار المسنين والعجزه 

وكان فريق التدخل السريع بالغربية، نجح فى إنقاذ مواطن بقيادة الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مآوى، يعانى من زهايمر حاد وتم نقله من مستشفى زفتى العام دار المسنين والعجزه حيث انه ليس له اهل يهتمو به.

جاء ذلك تنفيذآ لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

حيث أكد الدكتور خالد ابو المجد انة تلقى اتصال  هاتفى من ادارة الازمات بالمحافظه بالدكتور خالد ابو المجد رئيس الفريق، وتوجه فريق الى مستشفى زفتى العام وبالتحدث مع  المواطن ب ع م ش تكلم بصعوبه بالغه وعدم اتزان  وبالتحدث معه.


والعرض عليه بأن الدولة توفر اماكن لمثل حالته مجاني ويوجد بها كافة الخدمات، وقد تم على الفور  أخطار احمد حمدي عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بالحالة والذي أوصى بسرعة التدخل وعمل الازم نحو الحالة.

وقد قام خالد ابو المجد رئيس، بالتعامل مع الحالة واتضح ان الحالة تعانى من زهايمر حاد ولا يعرف غير انه كان يعمل سابقًا مخرج بالاذاعه والتلفزيون.

تضامن الغربية التدخل السريع محافظة الغربية زهايمر حاد مستشفي زفتى المخرج يدعى باسم شاهين ومقيم بمنطقة الخليفة بالقاهرة

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