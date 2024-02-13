الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ المشروعات التنموية في طنطا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية اليوم لمتابعة مشروعاتالرصف والتطوير بطنطا.

بدأت الجولة بمتابعة مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى تفقد أرض المجزر القديم موجها بإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء والمياه وغاز، كما راجع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية لمقر مرفق النقل الداخلي الجديد بأرض المجزر القديم بالعجيزي بمدينة طنطا.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع.
كما تم وضع طبقه سن بالشوارع تمهيدا للرصف وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد 36 عمارة يقطنها أكثر من 800 أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

تفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر

واستمرت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وقال محافظ الغربية إن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وتابع المحافظ في جولته، استمرار الأعمال في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

واختتم رحمي جولته بمتابعة الأعمال الجارية بمستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91 % ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة، موجها بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق بالمشروع،فضلا عن تفقد الأماكن المقترحة لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسبرباي.

محافظ الغربية متابعة المشروعات مشروعات الرصف والتطوير بطنطا مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم خدمات مصر بمستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي

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