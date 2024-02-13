الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 83 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة بالغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مباحث تموين الغربية بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، حملات مكثفة على محلات ومنافذ التجارة في مدن ومراكز محافظة الغربية، ونتج عن هذه الحملات تحرير 83 مخالفة متنوعة خلال فترة استمرت لمدة 24 ساعة في المراكز والمدن الثمانية بالمحافظة.

تهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين، وتم خلال الحملات رصد عدة مخالفات، بما في ذلك التلاعب في الأوزان وعدم الامتثال للتسعيرة المقررة، كما تم ضبط بعض التجار الذين كانوا يحتكرون سلعًا مختلفة غير معلن عنها ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مخالفات أخرى مثل عدم حمل البائعين لشهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، الذي أصدر توجيهات بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة. وتهدف هذه الحملات إلى ضمان صلاحية المنتجات المعروضة والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، كما تهدف إلى القضاء على الغش والتلاعب في الأسواق وضمان توافر سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

تعكس هذه الحملات التزام مباحث تموين الغربية بتنفيذ القوانين واللوائح التموينية وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع التموين، كما تسهم في بناء الثقة بين المستهلكين والتجار، وتحمي حقوق المواطنين وصحتهم من المنتجات المغشوشة والمنتهية الصلاحية.

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