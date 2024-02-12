حملات نظافة ورفع إشغالات في قرى وأحياء الغربية

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

جاء ذلك خلال متابعة جهود الوحدات المحلية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام في استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وقالت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بالغربية، إن حملة النظافة التابعة لمركز ومدينة السطنة، قد رفعت 180 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للشوارع الرئيسية والفرعية وللطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وأن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وأضاف أنه يتم توفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ حملات النظافة بشكل فعال.

وأشارت رئيس مدينة السنطة، إلى أنه يتم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المهام المطلوبة، ويتم تفعيل التعاون مع الجهات المعنية مثل الوحدات المحلية والقروية بالمركز والحملات الميكانيكية، لضمان تنفيذ الحملات بشكل منسق وفعال، ولفتت إلى أن هذه الجهود لن تقتصر على فترة زمنية محددة، بل ستكون مستمرة على مدار العام.

فيما حققت حملة النظافة في مركز ومدينة زفتي، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس المدينة، نجاحًا ملحوظًا حيث تم رفع 280 طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية والطرق المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

وأشار إبراهيم فايد، رئيس مدينة زفتي، إلى أن الحملات تتم بالتعاون مع الوحدة المحلية، حيث تتم توفير المعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الحملات بشكل فعال، كما يتم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المهام المطلوبة، وتفعيل التعاون مع الجهات المعنية مثل الوحدات المحلية والقروية بالمركز والحملات الميكانيكية، بهدف ضمان تنفيذ الحملات بشكل منسق وفعال.

حملات نظافة ورفع إشغالات

حملات نظافة ورفع إشغالات

حملات نظافة ورفع إشغالات