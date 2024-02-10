السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 280 طن قمامة ومخلفات متراكمة بمركز زفتى في الغربية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

نفّذت الوحدة المحلية في مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، حملة واسعة النطاق لرفع القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى أعمال تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

ونجحت حملة مجلس مدينة زفتي، في رفع حوالي 280 طن من القمامة والمخلفات المتراكمة في المركز والمدينة، وقد ساهمت هذه الجهود في تحسين المظهر العام للمركز والمدينة وإزالة التراكمات الضارة.

وصرّح إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، بأن جهود رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة في زفتي تعكس الاهتمام الذي توليه الوحدة المحلية للقضايا البيئية وصحة المجتمع، وأكد أنه سيتم استمرار هذه الحملات في المستقبل للحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف فايد، أن هذه الحملات إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى التابعة وتحسين جودة البيئة المحيطة، إضافة إلى تسهيل حركة المواطنين والسيارات من خلال تمهيد الطرق وتسويتها، والحفاظ على نظافة المناطق السكنية ورفع التراكمات الضارة يلعب دورًا هامًا في تعزيز جودة الحياة وصحة المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الحملة في زفتي، تعكس التزام الوحدة المحلية بالحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والنظافة، حيث يمكن للجهود المستمرة أن تحقق تحسنًا مستدامًا في جودة الحياة وصحة المجتمع، وتعود بالنفع على الجميع.

بمحافظة الغربية حملة واسعة النطاق لرفع القمامة مركز ومدينة زفتي 280 طن من القمامة والمخلفات تحسين المظهر العام للمركز والمدينة إزالة التراكمات الضارة تحسين مستوى النظافة في القرى مجلس مدينة زفتي

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