الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 13 محلًا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالسنطة

غلق المحلات والورش
غلق المحلات والورش

قالت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، بـمحافظة الغربية، أنه تم غلق 13 محلًا وورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز السنطة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ20 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وذلك خلال حملة لمركز ومدينة السنطة، على المدينة والقرى الكبرى لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المواطنين، وعلى ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من محافظ الغربية، بهدف الحفاظ على استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

 

لجان مجلس المدينة ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة اليومية

وأشارت منى صالح، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، وأن لجان مجلس المدينة، ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة اليومية في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة، لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالف للقوانين والتعليمات الصحية.

 

مناشدة أصحاب المنشآت التجارية بمنع إهدار التيار الكهربي والالتزام بإطفاء وتخفيف الإنارة الخارجية

وناشدت صالح، جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بالتعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية، حفاظًا على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي، ومنع إهدار التيار الكهربي والالتزام بإطفاء وتخفيف الإنارة الخارجية للمحال التجارية وترشيد كامل للاستهلاك الكهربي في ظل سياسة الدولة للحفاظ على عدم هدر الطاقة الكهربية.

وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت عن شن مجالس المدن والأحياء، حملات مكثفة على مدار الساعة، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية على مستوى المراكز في المحافظة، بهدف توفير الطاقة والحد من الهدر في استهلاك الكهرباء.

غلق 13 محلا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية رئيس مركز ومدينة السنطة خلال مرور اللجان ترشيد استهلاك الكهرباء رصد المخالفين لمواعيد الغلق المخالفين للإجراءات الاحترازي مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يبحث عقبات تشغيل مستشفيات طنطا العام والأورام الجديد

"تعليم الغربية" تُطلق برنامجًا لتدريب طلاب الدبلومات على العمل بالذكاء الاصطناعى (صور)

محافظ الغربية يستعرض موقف مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر

ضبط صاحب مخبز بالغربية استولى على طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء

تشميع 27 محلًا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية فى طنطا

إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء على الأراضي الزراعية بزفتى في الغربية

تحرير مخالفات وتحصيل غرامات خلال حملة مرورية بالغربية

محافظ الغربية يُشدد على حملات النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

بايدن يوجه رسالة قاسية لإسرائيل: الرد فى غزة "تجاوز كل الحدود"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعطف الخفى.. رواية تاريخية تفضح جيش الاحتلال من الداخل

«فلتصمت».. كتاب أسرار العنف الخفى ضد المرأة فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير