غلق 13 محلًا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالسنطة

قالت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، بـمحافظة الغربية، أنه تم غلق 13 محلًا وورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز السنطة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ20 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وذلك خلال حملة لمركز ومدينة السنطة، على المدينة والقرى الكبرى لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لحفظ صحة وسلامة المواطنين، وعلى ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة من محافظ الغربية، بهدف الحفاظ على استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

لجان مجلس المدينة ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة اليومية

وأشارت منى صالح، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، وأن لجان مجلس المدينة، ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة اليومية في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة، لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالف للقوانين والتعليمات الصحية.

مناشدة أصحاب المنشآت التجارية بمنع إهدار التيار الكهربي والالتزام بإطفاء وتخفيف الإنارة الخارجية

وناشدت صالح، جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بالتعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية، حفاظًا على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي، ومنع إهدار التيار الكهربي والالتزام بإطفاء وتخفيف الإنارة الخارجية للمحال التجارية وترشيد كامل للاستهلاك الكهربي في ظل سياسة الدولة للحفاظ على عدم هدر الطاقة الكهربية.

وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت عن شن مجالس المدن والأحياء، حملات مكثفة على مدار الساعة، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية على مستوى المراكز في المحافظة، بهدف توفير الطاقة والحد من الهدر في استهلاك الكهرباء.