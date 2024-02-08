"تعليم الغربية" تُطلق برنامجًا لتدريب طلاب الدبلومات على العمل بالذكاء الاصطناعى (صور)

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل"، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

وتهدف الدورة التدريبية في الذكاء الاصطناعي إلى إعداد الطلاب وتطوير قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي وأنواعه المختلفة التي أصبحت متداخلة في سوق العمل، وذلك من خلال إجراء اختبار قبلي وتعريفهم بأساسيات البرنامج ومكوناته.

وتتنوع محاور الدورة التدريبية بين الجانب النظري والجانب العملي في الجانب النظري، تم تناول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، بالإضافة إلى مناقشة الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتحليل Vor- وعيوبه.

أما في الجانب العملي، فتم تناول مفهوم الروبوت ووظيفته وأنواعه ومكوناته، بالإضافة إلى استعراض أنواع بوردات Arduino وتقديم مجموعة من الأكواد البرمجية، وشرح المتغيرات وأنواعها، وعبارات التحكم وأنواعها، وعبارات اتخاذ القرار وأنواعها.

والمحاور النظرية للذكاء الاصطناعي تتضمن تطبيقاته في التعليم، أما المحور الثاني، ويتناول التعرف على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ومزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي، ويتناول المحور الثالث أدوات الذكاء الاصطناعي.

بينما تتضمن الثلاثة محاور العملية مفهوم الروبوت، ووظيفته وأنواعه ومكوناته، وأنواع بوردات اردينو ومجموعة من الاكواد البرمجية، والمتغيرات وأنواعها وعبارات التحكم وأنواعها وعبارات اتخاذ القرار وأنواعها.

تم تنظيم الدورة التدريبية في مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، بإشراف الدكتورة مرفت فايد، مديرة إدارة التدريب بالمديرية، وبالتعاون مع وحدة الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني، برعاية المؤسسة المصرية للتنمية والجودة، بمشاركة أحمد فايد، مدير مركز التطوير التكنولوجي.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية