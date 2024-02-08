الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" تُطلق برنامجًا لتدريب طلاب الدبلومات على العمل بالذكاء الاصطناعى (صور)

جانب من فعاليات البرنامج
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل"، بحضور المهندس ناصر حسن،  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

وتهدف الدورة التدريبية في الذكاء الاصطناعي إلى إعداد الطلاب وتطوير قدراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي وأنواعه المختلفة التي أصبحت متداخلة في سوق العمل، وذلك من خلال إجراء اختبار قبلي وتعريفهم بأساسيات البرنامج ومكوناته.

وتتنوع محاور الدورة التدريبية بين الجانب النظري والجانب العملي في الجانب النظري، تم تناول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، بالإضافة إلى مناقشة الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتحليل Vor- وعيوبه. 

أما في الجانب العملي، فتم تناول مفهوم الروبوت ووظيفته وأنواعه ومكوناته، بالإضافة إلى استعراض أنواع بوردات Arduino وتقديم مجموعة من الأكواد البرمجية، وشرح المتغيرات وأنواعها، وعبارات التحكم وأنواعها، وعبارات اتخاذ القرار وأنواعها.

والمحاور النظرية للذكاء الاصطناعي تتضمن تطبيقاته في التعليم، أما المحور الثاني، ويتناول التعرف على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، ومزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي، ويتناول المحور الثالث أدوات الذكاء الاصطناعي.

بينما تتضمن الثلاثة محاور العملية مفهوم الروبوت، ووظيفته وأنواعه ومكوناته، وأنواع بوردات اردينو ومجموعة من الاكواد البرمجية، والمتغيرات وأنواعها وعبارات التحكم وأنواعها وعبارات اتخاذ القرار وأنواعها.

تم تنظيم الدورة التدريبية في مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، بإشراف الدكتورة مرفت فايد، مديرة إدارة التدريب بالمديرية، وبالتعاون مع وحدة الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفني، برعاية المؤسسة المصرية للتنمية والجودة، بمشاركة أحمد فايد، مدير مركز التطوير التكنولوجي.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية
جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الذكاء الاصطناعي بالغربية
الذكاء الاصطناعي لإعداد طلاب التعليم الفني لسوق العمل الذكاء الاصطناعي طلاب التعليم الفنى سوق العمل وكيل وزارة التربية والتعليم إعداد الطلاب وتطوير قدراتهم محاور الدورة التدريبية بين الجانب النظري والجانب العملي

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستعرض موقف مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كتشنر

ضبط صاحب مخبز بالغربية استولى على طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء

تشميع 27 محلًا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية فى طنطا

إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء على الأراضي الزراعية بزفتى في الغربية

تحرير مخالفات وتحصيل غرامات خلال حملة مرورية بالغربية

محافظ الغربية يُشدد على حملات النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين

تحرير 17 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية بالمحلة الكبرى

بدء استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالغربية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

بيان من البورصة السلعية بشأن موعد بدء التداول على الذهب

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلى والزمالك.. ويمدد عقد مدافع الفريق (خاص)

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"