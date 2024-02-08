الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 17 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية بالمحلة الكبرى

تموين الغربية
تموين الغربية

نجحت حملة تموينية تابعة لمديرية التموين بمحافظة الغربية، في تحرير 17 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية  في مركز وبندر المحلة الكبرى، وذلك بعد اكتشاف تجاوزاتهم في مواصفات الخبز خلال فترة زمنية قدرها الـ 24 ساعة الماضية.

تم تنفيذ الحملة بإشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، وبمشاركة حازم طه، مدير إدارة تموين المحلة الكبري، وعدد من مفتشي تموين إدارة المحلة الكبري، ومسؤول الرقابة التجارية، حيث تم توجيه جهود التفتيش نحو المخابز في مركز وبندر المحلة الكبرى. 

وقنجحت الحملة في اكتشاف مخالفات وتم خلالها تحرير 17 محضرًا ضد مخابز ارتكبت مخالفات تتعلق بتزوير الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل الرسمية، والغلق خلال ساعات العمل الرسمية، وقد تم تحويل أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة لضمان توفير خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال تشديد الرقابة على المخابز والتأكد من الامتثال للمعايير القياسية. وتهدف هذه الحملة أيضًا إلى ضمان تنظيم عملية الإعلان عن الأسعار والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، بالإضافة إلى منع سرقة الدقيق.

حملة تموينية تابعة لمديرية التموين مخابز بلدية وسياحية تجاوزاتهم في مواصفات الخبز وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية خبز غير مطابق للمواصفات المخابز في مركز وبندر المحلة الكبرى خبز عالي الجودة للمواطنين

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