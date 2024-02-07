تحرير 98 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية على مراكز محافظة الغربية

تمكنت مباحث تموين الغربية بنجاح، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، من تحرير 98 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية مكبرة استمرت لمدة 24 ساعة في مراكز ومدن المحافظة الثمانية، تهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتوفير بيئة تموينية نزيهة وآمنة للمواطنين.

تمت ملاحظة عدة مخالفات متنوعة خلال هذه الحملات، حيث شملت الممارسات غير القانونية في مجال التموين مثل البيع بأزيد من التسعيرة وعدم إعلان الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وحيازة سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد مخالفات أخرى تتعلق بعدم حمل البائعين لشهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.

جاءت هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، الذي أصدر توجيهات بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة ويهدف ذلك إلى ضمان صلاحية المعروض والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء كما يهدف إلى القضاء على الغش والتلاعب في الأسواق وضمان توافر سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.