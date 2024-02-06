الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 93 مخالفة ضمن حملات مباحث تموين الغربية لضبط الأسواق

حملة تموينية
حملة تموينية

وجّه اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، بهدف التأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، لمكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.

 تحرير 93 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن محافظة الغربية

وفي هذا الإطار، تمكنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث تموين الغربية، من شن حملة ناجحة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تحرير 93 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن محافظة الغربية، تأتي هذه الحملة في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

 تحرير 88 مخالفة منها البيع بأزيد من التسعيرة

وتم خلال الحملة تحرير 88 مخالفة أخرى تشمل البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعبًا في الأوزان، وبيع سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية للبائعين، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة بهذا الشأن.

وتتضمن هذه الحملات تفتيش المحال التجارية، والمخابز، ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

تعكس هذه الجهود التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط، كما تهدف هذه الحملة إلى وصول السلع المدعمة إلى المستحقين ومنع استغلال المواطنين واحتكار السلع، وضمان توافر البضائع في الأسواق.

الحفاظ على سلامة المستهلكين

تأتي جهود مباحث التموين بالغربية في إطار الحفاظ على سلامة المستهلكين وضمان حصولهم على منتجات ذات جودة عالية وأسعار معقولة، وتعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بمكافحة الغش والتلاعب في الأسواق، وتحفيز المنافسة العادلة وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار.

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