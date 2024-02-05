الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مرورية مكبرة في الغربية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط المركبات غير الملتزمة بالقوانين المرورية في مراكز زفتى والمحلة الكبرى وطنطا، استهدفت تحقيق الانضباط المروري وتوعية قائدي التوكتوك والدراجات البخارية بأهمية الالتزام بالقوانين، في إطار جهود الشرطة لتعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، تقريرًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بنجاح الحملة التي أسفرت عن ضبط عدد كبير من المركبات التوكتوك والدراجات البخارية غير الملتزمة بالقوانين المرورية، بلغت 66 مركبة، تم تنظيم المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، وقد تم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.

وتأتي هذه الحملة في سياق توجيهات مدير أمن الغربية، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية بهدف تحقيق الانضباط المروري وتطبيق القوانين على قائدي السيارات وأصحاب مركبات التوكتوك. تهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة المرور والحد من حوادث الطرق التي قد تحدث نتيجة للمخالفات وسوء الأداء لقائدي تلك المركبات.

كما أسفرت الحملة، التي قادها العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، على الطرق الرئيسية والفرعية بمحافظة الغربية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد وضبط 185 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 50 ألف و750 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.
 

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق التي يمكن أن تحدث بسبب تجاوزات ومخالفات قائدي تلك المركبات، المرور الآمن يعد أمرًا حاسمًا لضمان سلامة المجتمع وراحة المواطنين أثناء استخدام الطرق، وذلك في إطار تحقيق الانضباط المروري داخل محافظة الغربية.

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