مباحث التموين بالغربية تحرر 88 مخالفة تموينية خلال حملة استهدفت الأسواق

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث تموين الغربية، من شن حملة ناجحة على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تحرير 88 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن محافظة الغربية، تأتي هذه الحملة في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وفي إطار جهود مباحث التموين بالغربية لضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، تم تحرير 88 مخالفة متنوعة، تشمل البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعبًا في الأوزان، وبيع سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية للبائعين.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة بهذا الشأن.

وتعكس هذه الجهود التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط، كما تهدف هذه الحملة إلى وصول السلع المدعمة إلى المستحقين ومنع استغلال المواطنين واحتكار السلع، وضمان توافر البضائع في الأسواق.

يأتي تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، الذي وجه مباحث التموين بذلك، وتتضمن هذه الحملات تفتيش المحال التجارية، والمخابز، ومصانع المواد الغذائية، ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي سياق متصل، وجه اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، بهدف التأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء خالد عبد السلام لمكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.