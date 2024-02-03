رفع 310 أطنان مخلفات وقمامة من شوارع المحلة الكبرى بالغربية

شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بـمحافظة الغربية، بقيادة اللواء عمرو فكري، رئيس مجلس مدينة المحلة الكبري، حملة نظافة مكبرة نجحت خلالها في رفع حوالي 310 أطنان من القمامة والتراكمات والأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمشاركة الوجدات المحلية التابعة للمركز.

قاد الحملة المكبرة اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، واستهدفت تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى المجاورة، وتأمين بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وكذلك تحسين حركة المرور في المدينة من خلال تنظيف الشوارع والطرق الفرعية، ما يسهم في تسهيل حركة المركبات وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة لحركة المرور وللمواطنين،مشددًا على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية.

رفع 5100 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة

وعبر رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، عن ارتياحه لنجاح الحملة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وأشار إلى أن الحملة تعكس التزام الجهات المعنية بتحسين جودة الحياة والبيئة في المدينة، وتعزز الوعي البيئي لدى المجتمع، وأنه يأمل أن تكون هذه الحملة بداية لتحقيق تحسن مستدام في مستوى النظافة والصحة العامة في المدينة وما حولها.

وعلى الصغيد ذاته، كانت محافظة الغربية، قد أعلنت عن رفع 5100 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وشدّد الدكتور طارق رحمي، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، علي مستوي مراكز ومدن المحافظة الثمانية بالإضافة إلى الوحدات القروية.