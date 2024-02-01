الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع محافظ الغربية، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ.

وعلى مدار الساعة، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وتمكنت الموجة 22 في يومها السادس من إزالة 17 حالة بناء مخالف على مساحة 718 م٢، كما نجحت بإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 7 أسهم على أراضي أملاك الدولة.

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة  10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1881 م٢ على الأراضي الزراعية الخاصة، وإزالة 3 حالات متغيرات مكانية و7 حالات بناء مخالف.

محافظ الغربية مركز السيطرة الموحد وأجهزة تكنولوجية حديثة رؤساء المراكز والمدن والأحياء الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة

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