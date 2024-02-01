الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية مكبرة على المخابز في السنطة

مخابز
مخابز

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، حملة تموينية مكبرة شملت مركز ومدينة السنطة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز.

تمت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمى، محافظ الغربية، وتحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وتم خلال الحملة، تحرير عشر محاضر مخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية في المنطقة المستهدفة خلال فترة قدرها 24 ساعة، تشمل هذه المخالفات التلاعب في مواصفات الخبز واستخدام أوزان غير صحيحة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الصحية، وعدم نظافة أدوات العجين، وإغلاق المخابز خلال ساعات العمل الرسمية.

قاد الحملة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبمشاركة إبراهيم عبدالهادي، مدير إدارة تموين السنطة، والسيد أحمد الحوالة، مدير الرقابة التموينية بالسنطة، وشارك فيها المفتشين فؤاد سرحان وحسام الجابري.

وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، إلى أن هدف هذه الحملات هو ضمان احترام المعايير الصحية والنظافة في قطاع المخابز، والحفاظ على جودة المنتجات الغذائية التي تقدم للمستهلكين، وتسعى هذه الحملات أيضًا إلى بناء الثقة بين المستهلكين والمخابز المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع المخابز.

وقال وكيل الوزارة، يعد الخبز من المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأفراد في حياتهم اليومية، وبالتالي فإن ضمان جودة وسلامة هذا المنتج ضروري لصحة وسلامة المستهلكين، كما تعد حملات مديرية التموين في الغربية جزءًا من الجهود الرامية للحد من التجاوزات والمخالفات في صناعة الخبز، وتعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، وتعزيز سلامة الأغذية المقدمة للجمهور.

وأضاف أبو هاشم، أن هذه الحملة التموينية تأتي كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على جودة الأغذية وسلامة المستهلكين، وتعكس التزام مديرية تموين الغربية، بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بصحة ونظافة المخابز، مؤكدًا إستمرار هذه الحملات المكثفة في المستقبل، بهدف تحسين الوضع التمويني وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى التي تقدم للمستهلكين.

حملة تموينية مكبرة علي مخابز مركز السنطة بالغربية تضبط عدة مخالفات مديرية التموين في محافظة الغربية مركز ومدينة السنطة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز مخالفات ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية

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