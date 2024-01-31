49 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث تموين الغربية، من شن حملة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نجحت خلالها من تحرير 49 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن محافظة الغربية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

إحكام السيطرة على الأسواق

تلقى العقيد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير 49 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية للبائعين، وذلك في إطار جهود مباحث التموين بالغربية لضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة، وذلك في إطار إحكام السيطرة على الأسواق ومنع الغش التجاري واستغلال المواطنيين.

وتعكس هذه الجهود التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط، كما تهدف إلى وصول السلع المدعمة إلى المستحقين ومنع استغلال المواطنين واحتكار السلع، وضمان توافر البضائع في الأسواق.

توجيهات مدير أمن الغربية

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لضمان صلاحية المعروض والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.