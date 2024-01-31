الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

49 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث تموين الغربية، من شن حملة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نجحت خلالها من تحرير 49 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن محافظة الغربية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

إحكام السيطرة على الأسواق

تلقى العقيد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير 49 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية للبائعين، وذلك في إطار جهود مباحث التموين بالغربية لضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة، وذلك في إطار إحكام السيطرة على الأسواق ومنع الغش التجاري واستغلال المواطنيين.

وتعكس هذه الجهود التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط، كما تهدف إلى وصول السلع المدعمة إلى المستحقين ومنع استغلال المواطنين واحتكار السلع، وضمان توافر البضائع في الأسواق.

توجيهات مدير أمن الغربية

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لضمان صلاحية المعروض والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.

عدم الإعلان عن الأسعار مباحث التموين بالغربية حملة على مدار الـ 24 ساعة الماضية مخالفة تموينية متنوعة محافظة الغربية مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة إحكام الرقابة علي الأسواق تحرير 39 مخالفة متنوعة التحفظ على المضبوطات مدير امن الغربيه مباحث التموين

مواد متعلقة

ضبط 5 أطنان ملح طعام مجهول المصدر داخل مطحن في "زفتى" بالغربية

وقف 8 حالات إنشاء وبناء على أراض زراعية في بسيون بالغربية

قرار ضد 44 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالغربية

محافظ الغربية يناقش خطة عمل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

محافظ الغربية: إجراءات حاسمة لضبط الأسعار فى الأسواق

"سوق ناصر" من بيع "الأكفان" للأقمشة ومفروشات العرائس

رفع 285 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع كفر الزيات

حملة لوقف 14 حالة بناء وإنشاء على الأراضي الزراعية ومخالفات في زفتي

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة