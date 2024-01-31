الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قرار ضد 44 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالغربية

غلق
غلق

أعلنت محافظة الغربية، إغلاق 44 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية علي مستوي مراكز المحافظة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشنت مجالس المدن والأحياء بمحافظة الغربية، عدة حملات على مدار الساعة لتنفيذ قراررات مجلس الوزاراء بخصوص مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة الكهربية، وإطفاء الأنوار الخارجية للمحال التجارية توفيرًا لهدر الطاقة في إنحاء البلاد.

وأكد أن محافظة الغربية ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، كما طالب جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بالتعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية، للحفاظ على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

وأضاف "رحمي" أهمية الالتزام بالمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وناشد رؤساء المدن والأحياء بضرورة الالتزام وتنفيذ تلك المواعيد، بهدف ضمان استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان محافظ الغربية قد أعلن عن استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين للمواعيد الجديدة للإغلاق والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل مجلس الوزراء، وأكد أنه لن يتهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن المواعيد المحددة للإغلاق.

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