تشميع 40 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق فى الغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية من غلق 40 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشنت مجالس المدن والأحياء بمحافظة الغربية عدة حملات على مدار الساعة لتنفيذ قراررات مجلس الوزاراء بخصوص مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة الكهربية، وإطفاء الأنوار الخارجية للمحال التجارية توفيرًا لهدر الطاقة في إنحاء البلاد.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن لجان المحافظة بالتعاون مع المراكز والمدن مستمرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق المواعيد الرسمية لفتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

تشكيل لجان مختصة في كل مجلس مدينة وحي ووحدة محلية للتأكد من الالتزام بالمواعيد

وأشار إلى أنه يتم تشكيل لجان مختصة في كل مجلس مدينة وحي ووحدة محلية بإشراف رؤساء المدن والأحياء، وتقوم هذه اللجان بزيارة جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، للتأكد من التزامها بالإجراءات القانونية والانضباط التام ومنع إهدار الطاقة الكهربية والالتزام التام بمواعيد الغلق.

وكان محافظ الغربية قد أعلن عن استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين للمواعيد الجديدة للإغلاق والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل مجلس الوزراء، وأكد أنه لن يتهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن المواعيد المحددة للإغلاق.

وأكد أن محافظة الغربية ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، كما طالب جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بالتعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية، للحفاظ على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي.