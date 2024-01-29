الغربية تطلق أكبر حملة توعوية لتنمية الأسرة المصرية فى قرية الشين بقطور

أطلقت محافظة الغربية أكبر حملة توعوية تهدف إلى توعية المجتمع المصري حول أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وجرى إطلاق الحملة من قرية الشين التابعة لمركز قطور، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وتحمل الحملة شعار "حياتك وحياة أولادك تستحق أن تكون حلوة.. اختار صح"، وتركز على أهمية تطوير الأسرة المصرية وتحقيق حياة سعيدة ومستقرة لجميع الأطفال في مصر، وتسعى الحملة لتوعية الأهالي والمجتمع بأهمية الاهتمام بتربية الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم منذ الصغر، بهدف بناء شخصيات إيجابية ومستقبل واعد للأجيال القادمة.

وتضمنت فعاليات الحملة ورشة عمل بعنوان "ابنى ابنك صح"، حيث تم تنظيمها لتوعية الأهالي حول كيفية اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها بطرق إيجابية. وشارك العديد من الأهالي والمربين في هذه الورشة، حيث تم تقديم محاضرات ونقاشات حول أهمية توفير بيئة مناسبة لتطوير مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم.

وتعكس الحملة الطموحات الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، وتهدف إلى تحقيق حياة حلوة وضحكة في كل بيت مصري. وتعتبر هذه الحملة خطوة مهمة نحو بناء مجتمع مصري قوي ومتطور، حيث يتم توفير الدعم والتوجيه للأسر المصرية لتحقيق استقرارها وتنمية أفرادها.

وتعد محافظة الغربية رائدة في تنفيذ هذا المشروع القومي، حيث تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأسرة المصرية ودعمها في مختلف المجالات. وتعكس هذه الحملة التزام المحافظة بتحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المصريين وتطوير المجتمع بشكل شامل.

تأمل محافظة الغربية، بقيادة طارق رحمي، المحافظ، أن تحقق هذه الحملة نجاحًا كبيرًا في توعية المجتمع وتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.