غلق 30 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية فى الغربية

أعلن محافظ الغربية، طارق راشد رحمي، عن استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مراكز ومدن المحافظة؛ لرصد المخالفين للمواعيد الجديدة للإغلاق والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل مجلس الوزراء، وأكد أنه لن يتهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن المواعيد المحددة للإغلاق.

وأضاف "رحمي" أهمية الالتزام بالمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وناشد رؤساء المدن والأحياء بضرورة الالتزام وتنفيذ تلك المواعيد، بهدف ضمان استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

تكثيف حملات المراقبة والمتابعة في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية

وأكد أن محافظة الغربية ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، كما طالب جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بالتعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية للحفاظ على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي.

وفي هذا السياق، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من غلق 30 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد، محافظ الغربية، أن لجان المحافظة بالتعاون مع المراكز والمدن مستمرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق المواعيد الرسمية لفتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وأشار إلى أنه يتم تشكيل لجان مختصة في كل مجلس مدينة وحي ووحدة محلية بإشراف رؤساء المدن والأحياء، وتقوم هذه اللجان بزيارة جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، للتأكد من التزامها بالإجراءات القانونية والانضباط التام ومنع إهدار الطاقة الكهربية والالتزام التام بمواعيد الغلق.