ضبط 90 مخالفة تموينية في الغربية

نجحت مباحث تموين الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، في تحرير 90 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية مكبرة استمرت لمدة 24 ساعة في مراكز ومدن المحافظة الثمانية.

وشملت المخالفات التي تم ضبطها البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وحيازة سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية للبائعين، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك في إطار جهود مباحث التموين بالغربية لضبط المخالفات التموينية ومكافحة الغش في الأسواق.

وعلي الفور تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، كما تم إخطار النيابات المختصة بالمخالفات المرصودة، لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات والمتهمين.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة، بتحرير 90 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

تأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لضمان صلاحية المعروض والتصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء.

وتعكس هذه الجهود التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار تنافسية تتوافق مع المواطن البسيط، كما تهدف إلى وصول السلع المدعمة إلى المستحقين ومنع استغلال المواطنين واحتكار السلع، وضمان توافر البضائع في الأسواق.