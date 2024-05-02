الخميس 02 مايو 2024
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أيمن سلامة يكشف كواليس قصف الاحتلال للمستشفى القبطى بمصر عام 1967

الدكتور أيمن سلامة
الدكتور أيمن سلامة

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن: "ما فعلته إسرائيل بالمستشفيات داخل قطاع غزة فعلته هنا في مصر، وتحديدًا داخل المستشفى القبطي بمنطقة رمسيس يوم 5 يونيو 1967، ولم يتم تسليط الضوء على ذلك حينها، فضلًا عن قصف محطة سكك حديد مصر المركزية في باب الحديد بالطائرات، وطال القصف مستشفى القبطي وكافة عربات الإسعاف".

وأضاف "سلامة"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن "ذلك الحدث تم توثيقه فقط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكنت بشكل شخصي أحد 50 خبيرًا في القانون الدولي الإنساني تم اختيارهم من قبل الصليب الأحمر لمراجعة إحدى اتفاقيات جنيف الأربعة، وكنت أراجع حينها تعقيبات خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وما أريد قوله إن الاحتلال الإسرائيلي اعتاد منذ سنوات طويلة على ممارسة جرائم الحرب بهذه الطريقة البشعة".

وتابع: "إسرائيل زعمت فيما بعد أن مجزرة بحر البقر تمت بسبب أن الجيش المصري يضع مخزن ذخيرة بجوار المستشفى، ولكن جريدة "نيو سبيك" الأمريكية قالت إنه كانت هناك لجنة فنية محايدة لتقصي الحقائق، وثبت أن المزاعم الإسرائيلية واهية، وذلك نفس الأسلوب الذي اتبعه الاحتلال في تبريره لقصف المستشفيات في غزة". 

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